Пермь, 18 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В первый день выборов, 17 сентября, свои голоса отдали 250 464 жителя Пермского края или 12,65%. Об этом утром 18 сентября сообщает крайизбирком.

Picserver.org Выборы

Наиболее активными являются Бардымский, Большесосновский и Чернушинский городские округа. А самая низкая явка зафиксирована в Перми — 9,9%.

Из районов Перми активнее всего голосует Ленинский. Наиболее низкая она в Кировском районе — всего 8,64%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Прикамья выбирают депутатов Госдумы и краевого Заксобрания.