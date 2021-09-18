Новосибирск, 18 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области за 2020 год средний возраст населенияувеличился на 0,5% (у мужчин- на 0,3%, у женщин- на 0,2%). Об этом сообщает Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«У женщин он, как и в предыдущем году, на 5,2 года выше, чем у мужчин (за счёт более высокой продолжительности жизни женщин)», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, чтосредний возраст сельчансоставил 40,5 года, в городских поселениях- 39,7 года. Для сравнения, в 2020 году средний возраст россиянинасоставил40,4 года, что выше, чем у жителя области - 39,9 лет. В среднем по России также зафиксирован ростна 0,2 года.

«Новосибирск — город «в возрасте». Средний возраст новосибирца составляет более 39 лет (39,6 года)», — подчеркнули в Новосибирскстате.