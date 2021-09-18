Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 сентября снижением. Меньше других потерял Dow Jones.

Patriot-news.info Падение акций

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 166,44 пункта (0,48%), до уровня 34 584,88 пункта. S&P 500 подешевел на 40,76 пункта (0,91%), опустившись до уровня 4432,99 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 137,96 пункта (0,91%), понизившись до уровня 15 043,97 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,59 (0,81%), до уровня $71,97 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 16 сентября разнонаправленно. В плюсе — Nasdaq.

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