Пекин, 18 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Первый раунд комплексных спасательных работ был завершен 17 сентября после землетрясения магнитудой 6,0, которое потрясло уезд Люсянь города Лучжоу в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает агентство Синьхуа.

cobain86 Землетрясение

Землетрясение произошло в 4:33 по местному времени 16 сентября. По состоянию на полдень 17 сентября пятницы в результате землетрясения погибли три человека и еще 146 получили ранения, сообщили на пресс-конференции в штабе уезда по ликвидации последствий землетрясения.

Было мобилизовано более 7400 спасателей, включая вооруженную полицию, пожарных и милицию. В пострадавший от землетрясения район было направлено в общей сложности 304 транспортных средства и 95 комплектов спасательного оборудования.

Спасательные работы охватывают все 20 населенных пунктов уезда. По состоянию на полдень пятницы в общей сложности было переселено 76 548 жителей, создано 121 временное убежище и установлено 2500 палаток.

Уезда также выделил эвакуированным людям 20 700 раскладушек, 20 600 одеял и более 10 000 предметов первой необходимости. Спасательные работы будут продолжаться, чтобы обеспечить спасение всех оказавшихся в ловушке людей.