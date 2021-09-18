Чита, 18 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Наблюдатели, которые работают на избирательных участках в Забайкальском крае, активно публикуют информацию о ходе выборов в социальных сетях. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Отмечается в частности, что публикации начали появляться в сети со старта голосования 17 сентября. Наблюдатели показывали первых избирателей, рассказывали о соблюдении мер безопасности и приглашали своих земляков голосовать.

Одна из наблюдателей в Нижнем Калгукане отправилась с выездной избирательной комиссией следить, как проходят выборы на дому.

А в селе Бальзино Дульдургинского района наблюдатель показала как голосует районный прокурор Алексей Иванов. С самого утра 18 сентября наблюдатели продолжают отчитываться о старте второго дня. Например, в селе Хойто-Ага уже в 8:00 избирательный участок заполонили избиратели. Жители активно отдают голоса.

В Чаре первыми посетителями стали эвенки — коренные жители Каларского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где помимо депутатов Госдумы необходимо избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений, явка по итогам 17 сентября составила 13,10%.

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