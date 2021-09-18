Улан-Удэ, 18 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Правоохранители в Бурятии в рамках операции «Путина-2021» из незаконного оборота изъяли около 2 тонн запрещённого к вылову байкальского омуля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Бурятии Операция «Путина-2021» в Бурятии

У браконьеров также изъято до 1 км сетей, 7 лодок и один лодочный мотор.

Возбуждено одно уголовное дело за добычу краснокнижного осётра, шесть — за незаконную добычу водных биоресурсов, три — по фактам незаконных приобретения, хранения и сбыта рыбы, добытой преступным путем.

«На стадии предварительной проверки находится 19 материалов по фактам незаконной перевозки байкальского эндемика», — отметили в ведомстве.

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