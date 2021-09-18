Чунцин, Китай, 18 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Почти 25 000 транспортных средств на сумму более 10 млрд юаней (около $1,6 млрд) были перевезены грузовыми поездами Китай — Европа через порт Чунцина на юго-западе Китая, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Чунцин

На данный момент 17 марок автомобилей класса люкс, таких как Mercedes-Benz, Audi, BMW и Land Rover, ввозились поездами в Чунцин после того, как город стал основным пунктом ввоза импортных автомобилей в Китае.

С января по июль этого года грузовые поезда Китай — Европа через Чунцин импортировали более 4600 автомобилей стоимостью 2,6 млрд юаней, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило управление порта и логистики Чунцина.

Чунцин является основным узлом для грузовых поездов Китай — Европа. На железной дороге Юйсиньоу (Чунцин — Синьцзян — Европа), первом маршруте грузовых поездов Китай — Европа, в первом полугодии было совершено 1359 поездок, что более чем на 50% больше, чем в прошлом году.

Первоначально предназначенная для перевозки ноутбуков для местных IT-компаний, железная дорога Юйсиньоу в настоящее время перевозит более 1000 видов товаров, начиная от целых транспортных средств и автозапчастей и заканчивая лекарствами и потребительскими товарами.