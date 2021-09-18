Кемерово, , 06:39 — REGNUM В Кемеровской области за 17 сентября избирательные участки посетил 656 621 человек, что составило 33,74%. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Выборы в Кузбассе Администрация правительства Кемеровской области

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В областной администрации уточнили, что самыми активными были избиратели в Промышленновском и Тяжинском муниципальные округах.

По словам председатель избирательной комиссии области Светланы Демидовой, все бюллетени после окончания работы участковых избирательных комиссий в 20:00 были помещены в специальные сейф-пакеты и сложены в сейфы, которые находятся под наблюдением видеокамер либо видеорегистраторов.