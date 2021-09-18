Пекин, 18 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Объем импорта и экспорта товаров, перевозимых через пограничный порт Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, увеличилась на 38,2% в годовом исчислении и достигла 22,04 млрд юаней (около $3,42 млрд) за первые восемь месяцев этого года, передает 18 сентября агентство Синьхуа.

Lifeglobe.net Внутренняя Монголия, КНР

Объем импорта за этот период составил 15,34 млрд юаней, увеличившись на 41,9% в годовом исчислении, в то время как объем экспорта составил 6,7 млрд юаней, увеличившись на 30,4% в годовом исчислении, сообщила таможня города.

Быстрый рост импорта свидетельствует о стабильном восстановлении экономики Китая с начала этого года. Между тем, тенденция роста мировых рыночных цен на массовые товары является еще одним фактором, стимулирующим рост.

Что касается экспорта, пандемия COVID-19 нанесла ущерб внутренним производственным мощностям Монголии, сделав ее более зависимой от импорта из Китая. За первые восемь месяцев этого года экспорт китайской механической и электротехнической продукции в Монголию увеличился на 57,5% в результате увеличения спроса Монголии на горнодобывающее оборудование.

Порт Эрэн-Хото, единственный железнодорожный порт между Китаем и Монголией и важный канал для международных грузов, имеет около 50 маршрутов грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через него.