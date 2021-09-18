Приштина, , 08:35 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 17 сентября пригласил в Косово своего албанского коллегу Эди Раму, в третий раз получившего этот пост от парламента.

Совместное заседание правительств Албании и Косово Mod.gov.al

На своей странице в социальной сети Twitter Рама ответил согласием на приглашение. Рама заявил, что направится в Косово сразу по окончании сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Рама пригласил Курти начать подготовку к проведению совместного заседания правительств.

Напомним, несколько дней назад Рама отказался выслушивать вопросы косовских журналистов в ходе совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель. Стороны полностью отличаются подходом к проекту Open Balkan.

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