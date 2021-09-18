Чита, , 06:33 — REGNUM В Забайкальском крае по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 13.10%. Как сообщает избирком региона, всего по состоянию на 20:00 местного времени в региона проголосовали 101 660 человек.

На выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо депутатов Госдумы жителям Забайкалья необходимо избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений.

В девяти районах будут избирать депутатов Советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов Советов поселений.

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