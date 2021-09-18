В Забайкалье за 17 сентября явка на выборы составила 13,10%
Чита, 18 сентября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 13.10%. Как сообщает избирком региона, всего по состоянию на 20:00 местного времени в региона проголосовали 101 660 человек.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На выборы
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Как сообщало ИА REGNUM, помимо депутатов Госдумы жителям Забайкалья необходимо избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений.
В девяти районах будут избирать депутатов Советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов Советов поселений.
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