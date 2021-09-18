Харбин, Китай, 18 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель электрооборудования Harbin Electric Corporation в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, предоставил передовые энергоблоки для строящейся гидроэлектростанции Байхэтань, которая станет крупнейшей в мире, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Travelask.ru Харбин

В июне официально начала функционировать гидроэлектростанция Байхэтань на реке Цзиньша, верхнем течении реки Янцзы на юго-западе Китая. На ней уже функциональны два энергоблока. Гидроэлектростанция общей установленной мощностью 16 млн кВт оснащена 16 гидроагрегатами, каждый мощностью 1 млн кВт, что является крупнейшей единичной мощностью в мире.

Harbin Electric Corporation добилась многих технологических прорывов мирового уровня для строительства генерирующих установок с крупнейшей в мире единичной мощностью, сказал Лю Цинъюн, помощник генерального директора Harbin Electric.

Чтобы ускорить оживление северо-восточного «ржавого пояса» страны, предприятиям необходимо ускорить темпы инноваций и изменить режим развития, заявил Лю на Ежегодной конференции для предпринимателей на Солнечном острове в 2021 году, которая проходила в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, со среды по пятницу.

Будучи старой промышленной базой, северо-восточный Китай — провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян — изо всех сил пытался вырасти после упадка их традиционной тяжелой промышленности. В последние годы, благодаря ряду национальных стратегий, направленных на ускорение восстановления старой промышленной базы, у региона появились новые перспективы развития.

Так, за первые восемь месяцев этого года ведущий автопроизводитель China FAW Group Co., Ltd. в провинции Цзилинь продал более 2,38 млн автомобилей, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-президент Cedar Holdings Чжан Ицянь, считает, что предприятия на северо-востоке Китая должны стремиться к достижению ключевых технологических прорывов посредством непрерывных инноваций, чтобы выжить в конкурентной борьбе и догнать своих наиболее эффективных конкурентов.

В первой половине этого года инвестиции в высокотехнологичное производство в Хэйлунцзяне выросли на 41,3% в годовом исчислении. Это произошло после того, как в провинции был реализован план действий по созданию более 600 высокотехнологичных предприятий ежегодно в течение следующих трех лет для ускорения развития новых факторов роста.