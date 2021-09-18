Барнаул, 18 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания явка составила 11,64%.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Как сообщает избирком региона, на 20:00 местного времени в выборах приняли участие 207 226 человек.

Напомним, жители Алтайского края с 17 по 19 сентября выбирают не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента.

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