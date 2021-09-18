Иркутск, , 06:26 — REGNUM По итогам первого дня голосования в Иркутской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы составила 10,86%.

Выборы Congress of local and regional authorities

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Как сообщает избирком Приангарья, на 20:00 местного времени на проголосовали 200 104 человека. На этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Катангского 30,94%, Балаганского 24,6%, Аларского районов 22,18%. Самая низкая явка — в Бодайбо и Бодайбинском районе — 7,04%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября приступили к выборам не только депутатов Госдумы РФ. В регионе на эти дни назначены 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний (самые крупные кампании: выборы мэров Балаганского, Ольхонского, Тайшетского районов, города Зимы, депутатов думы Катангского района).

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