Осло, 18 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Россия должна проводить свои военные учения «открыто и предсказуемо», заявил глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Об этом 17 сентября сообщило издание NRK.

Archive: U.S. Secretary of Defense Франк Бакке-Йенсен

Так он отреагировал на проводимые совместно с Белоруссией маневры «Запад-2021», которые проходили с 10 по 16 сентября. По словам Бакке-Йенсена, России требуется соблюдать Венский документ, который был принят в 2011 году на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности.

Кроме того, министр обвинил РФ в том, что она якобы наращивает активность вблизи норвежских территорий «на севере».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Минобороны России объявило о том, что за основным этапом российско-белорусских учений «Запад-2021», который проходил на полигоне Мулино в Нижегородской области, следило более 120 наблюдателей из 45 стран мира.