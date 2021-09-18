Москва, 18 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В субботу, 18 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Аристарх Лентулов. Осень. 1921

В ночь на 19 сентября в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём и +1… +6 °C ночью. Ночью местами небольшой дождь.

В воскресенье, 19 сентября, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +6… +11 °C, облачно, порывистый ветер, небольшой дождь, местами умеренный. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C, дождь, местами сильный.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Москвы в ближайшие дни ожидают дожди.