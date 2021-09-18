Новосибирск, 18 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Средств на перекладку теплосетей в нужном объёме в тарифе не хватает. Об этом заявил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

Admobninsk.ru Подготовка к отопительному сезону

При этом, отметил он, финансирование, которое Сибирская генерирующая компания направляет на капремонт, включая тарифные и собственные средства, используется эффективно.

Глава департамента уточнил, что в настоящее время 9630 объектов города готовы к зиме, пока не готовы — 117. Он напомнил, что наряду с СГК в Новосибирске работают ещё 22 теплосетевые организации.

По словам директора новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрея Колмакова, в 2021 году СГК меняет, ремонтирует и модернизирует в Новосибирске 32 600 погонных метров тепловых сетей. На сегодня заменили 16 тысяч метров.