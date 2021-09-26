Тирана, , 18:21 — REGNUM В министерстве Европы и иностранных дел Албании 25 сентября прокомментировали ситуацию на границе между Сербией и Косово.

Президент Сербии Александр Вучич с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Македонии Зораном Заевым на Экономическом форуме регионального сотрудничества 29 июля 2021 Влада на Република Северна Ма

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в министерстве выразили обеспокоенность эскалацией напряжения и осудили акты вандализма (поджог центров регистрации автомобилей в Косово) в Зубине Потоке и Звечане.

В МИД Албании подчеркнули, что ничто не может оправдать использование насилия, причинение ущерба общественной собственности и отсутствие уважения к закону, и призвали представить поджигателей перед судом.

Также в Тиране высказали озабоченность отправкой вооруженных сил Сербии к границе Косово и использование дронов в непосредственной близости к границе. Албания призвала Косово и Сербию к снижению напряженности и выразила готовность оказать содействие сторонам в деэскалации напряженности «как страна НАТО».

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