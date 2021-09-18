Скопье, 18 сентября 2021, 08:36 — REGNUM В македонском городе Тетово в пятницу 17 сентября прошел протест родственников 14 пациентов, погибших в ходе пожара в модульном госпитале.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протестующие требовали отставки мэра Тетово Теуты Арифи. В ходе протеста были ранены четверо полицейских, двое участников акции были арестованы.
Участники протеста требовали отставки Арифи стоя напротив офиса Демократического союза за интеграцию — албанской партии, входящей в состав правящей коалиции.
Напомним, министр здравоохранения Северной Македонии подал в отставку после пожара в Тетово, однако премьер-министр Зоран Заев отказался ее принять и заявил, что решение об отставке Филипче будет зависеть от результатов расследования.
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