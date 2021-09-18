Новосибирск, 18 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Все жилые дома Новосибирска получат тепло в период с 22 по 27 сентября, сразу после социальных объектов. Об этом заявил директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.

Volgadmin.ru Отопительный сезон

Напомним, что отопительный сезон в Новосибирске официально стартует с 20 сентября.

«Начнём с социальных объектов. На первом этапе — 20−21 сентября — будем подключать все детские сады, школы, объекты здравоохранения. С 22 по 27 сентября подключим жилые дома — в три двухдневных этапа, — рассказал Колмаков. — На финальном пятом этапе — 28 и 29 сентября — тепло получат общественные учреждения: институты, объекты культуры и другие».

Отметим, что график запуска теплофикационной системы рассчитан на десять дней — пять этапов по два дня.