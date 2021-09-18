Петропавловск-Камчатский, 18 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2500 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

(сс) Russell Neches Карымский вулкан

«Высота пеплового столба составила до 2500 метров при высоте самого исполина — 1469 метров», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса ушел на восток в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на его пути нет. В связи с этим МЧС России предполагает, что выброс не представляет опасности для жителей Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 сентября, вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до трех километров. Шлейф ушел на юго-восток на расстояние до 180 километров. Опасности этот выброс также не представлял.