Москва, 18 сентября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек обратились за помощью к медикам с признаками острого отравления в подмосковной деревне Островцы Раменского района. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

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Уточняется, что всего за медицинской помощью в центральную районную больницу Люберец обратились восемь человек. Из них семеро были госпитализированы с симптомами отравления, восьмому пострадавшему помощь была оказана по месту жительства.

В настоящее время медики проводят комплекс мероприятий с целью установления причин массового отравления. Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.

Напомним, случай массового отравления был зарегистрирован в общежитии в Раменском районе, всего пострадали восемь человек, детей среди пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке острой кишечной инфекции в Дагестане. С признаками отравления были госпитализированы 30 человек, большинство из них несовершеннолетние.