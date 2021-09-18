Улан-Удэ, 18 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выросло число жертв коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались двое пациентов, один из которых был младше 65 лет.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 1812 летальных случаев COVID-19.

По состоянию на 18 сентября в стационарах республики лечатся 366 пациентов, у 303 из которых развилась пневмония. К аппаратам ИВЛ подключены 25 тяжёлых больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 985 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 440 коек: занято — 366, свободно — 74 койки. Занятость коечного фонда составляет 83,2%», — отметили в штабе.