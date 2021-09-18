Красноярск, 18 сентября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Географическая экспедиция в Красноярском крае перестала выходить на связь, сообщает пресс-служба Томского отделения Русского географического общества (РГО).

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«Шестнадцатого сентября в Томское отделение РГО обратилась томичка, обеспокоенная тем, что участники экспедиции — ее сын и бывший супруг — не выходят на связь с 11 сентября», — сообщили в организации.

Уточняется, что последний раз группа выходила на связь 11 сентября вечером. Тогда участники экспедиции сообщили, что находятся в 350 километрах от поселка Белый Яр. Также девушка сообщила, что им пришлось искать другую дорогу из-за непроходимых путей по первоначальному плану.

В РГО добавили, что последний раз экспедицию видели возле поселка Кривляк Енисейского района. Вечером 11 сентября группу встретили у поселка Майское в том же районе. При этом на следующем населенном пункте Фактория Сым, который находился на маршруте экспедиции, участников экспедиции не видели. В связи с этим региональное управление МЧС России начало поисковую операцию.