Пекин, 18 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Форум Чжунгуаньцунь 2021 года, запланированный на конец этого месяца в Пекине, будет посвящен теме «интеллект, здоровье и углеродная нейтральность», заявил замминистра науки и технологий КНР Ли Мэн на пресс-конференции 15 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

«Он отражает новую тенденцию развития науки и техники, высокую степень глобального консенсуса и главную стратегию страны», — сказал Ли, добавив, что форум предоставляет широкое пространство для международных обменов и сотрудничества.

Ежегодный форум, целью которого является освещение вопросов инноваций и развития, совместно организуется властями Пекина, министерством науки и технологий Китая, Китайской академией наук, Китайской инженерной академией и Китайской ассоциацией науки и техники.

Более 500 китайских и зарубежных предприятий продемонстрируют свои новые достижения на форуме этого года, который пройдет с 24 по 28 сентября. Почти 400 иностранных гостей из более чем 40 стран и регионов примут участие в форуме и выступят с речами, при этом запланировано более 60 отдельных мероприятий.

Во время форума будет выпущено руководство по этике искусственного интеллекта нового поколения (ИИ), а также будет опубликован ряд крупных инновационных научных достижений. Форум будет посвящен таким актуальным темам, как искусственный интеллект, квантовая информация и профилактика основных инфекционных заболеваний и борьба с ними.

Форум Чжунгуаньцунь был основан в 2007 году и превратился в платформу открытых инноваций национального уровня и международный форум.