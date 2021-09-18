Горно-Алтайск, 18 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай по итогам первого дня выборов проголосовало 15,1% избирателей. По данным республиканского избиркома, на участки явились 24 335 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Центр видеонаблюдения за выборами в Республике Алтай

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Напомним, общее число избирателей в регионе составляет 161,2 тыс. человек. Всего 17 сентября здесь открылось 236 участковых избирательных комиссий.

Кроме депутатов Госдумы РФ, жители республики выбирают депутата регионального заксобрания по одномандатному округу №25. В Турочакском, Усть-Канском, Шебалинском районах проходят также довыборы депутатов райсоветов.

Читайте также: В Республике Алтай начались выборы в Госдуму