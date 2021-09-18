Южно-Сахалинск, 18 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Два человека, вышедшие в море в Ногликском районе Сахалинской области 15 сентября, пропали и не вернулись на берег, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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Для поиска пропавших людей из спасательного центра МЧС РФ в Хабаровске вылетел вертолет Ми-8. На его борту находятся трое сотрудников ведомства. Предполагается, что благодаря облету с воздушного судна пропавших мужчин удастся найти.

Напомним, 15 сентября два человека вышли в море на резиновых лодках в Ногликском районе Сахалина и не вернулись. Спасатели уже изучали побережье в районе предполагаемого выхода в море, однако нашли лишь выброшенные на берег плавсредства. Людей пока обнаружить не удалось.