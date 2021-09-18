Буэнос-Айрес, 18 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Перестановки в правительстве Аргентины провел президент страны Альберто Фернандес, 17 сентября сообщили в пресс-службе аргентинского лидера.

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Решение главы государства было принято на фоне плохих результатов праймериз, которые показал проправительственный альянс перед выборами в парламент республики. Премьер-министром страны назначили губернатора аргентинской провинции Тукуман Хуана Мансура.

Он сменил Сантьяго Кафьеро, которому проучено возглавить МИД Аргентины. Анибаль Фернандес, который руководил правительством в период президентства Кристины Фернандес де Киршнер, стал новым министром безопасности республики. Хулиан Домингес, Хаиме Персик, Даниэль Фильмус будут руководить соответственно министерствами сельского хозяйства, образования и науки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер подвергла критике действия Альберто Фернандеса, утверждая, что его политика привела к плохим результатам для проправительственного альянса на предварительном голосовании. Она также призывала президента назначить главой правительства Хуана Мансура.