Исламабад, , 05:31 — REGNUM Банк Китая в Пакистане, базирующийся в южном пакистанском портовом городе Карачи, предоставит пакистанским студентам возможности для прохождения стажировки после подписания соответствующего соглашения с Институтом Конфуция в Университете Карачи, сообщает агентство Синьхуа.

Конфуций

Выступая на церемонии подписания, состоявшейся в Карачи, столице провинции Синд, по видеосвязи, Генеральный консул Китая в Карачи Ли Бицзянь сказал, что операции Bank of China Limited в Пакистане и Институт Конфуция при Университете Карачи послужили мостом для содействия обменам и сотрудничеству между Китаем и Пакистаном.

Программа стажировки представляет собой инновационное взаимовыгодное сотрудничество и полезное исследование, чтобы помочь пакистанским студентам лучше понять культуру китайских предприятий и перенять опыт развития Китая, сказал Ли.

Поблагодарив компанию за предоставление возможностей для стажировки, Мухаммад Насируддин Хан, пакистанский директор Института Конфуция при Университете Карачи, сказал, что программа важна для обогащения учебного механизма института и будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений между двумя странами.

По этому случаю Ван Цзе, главный исполнительный директор Bank of China Limited-Пакистанские операции, сказал, что программа стажировки послужит окном для пакистанских студентов, чтобы узнать о китайских предприятиях и проложить путь для их будущей карьеры.