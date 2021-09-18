Кызыл, , 05:29 — REGNUM В Туве явка на выборах депутатов Госдумы и главы республики в первый день голосования превысила 40%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского избиркома.

Выборы в Туве Цитата со страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Всего на избирательные участки 17 сентября явились 78,7 тыс. местных жителей. Общее число избирателей в регионе превышает 196 тыс. человек.

Напомним, явка к 15 часам по местному времени в Туве составила 26,29%. В числе прочих избирательный участок в Тувинском строительном техникуме посетил врио главы республики Владислав Ховалыг.

«Всей семьёй всегда стараемся голосовать с утра, выполнить свой гражданский долг. Нам, как и для любого гражданина России, важно реализовать свое право голоса», — отметил он.

Читайте также: Врио главы Тувы проголосовал на выборах главы республики

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве явка на выборах к 15 часам превысила 26%