София, 18 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Депутат Европарламента из Болгарии Ангел Джамбаски, возглавляющий партию ВМРО — Болгарское национальное движение, 17 сентября заявил, что Северная Македония делает все, чтобы болгары не указывали свою национальность в ходе переписи населения.

Preslav~commonswiki Охрид, Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Джамбаски заявил, что в соседней стране его соплеменников запугивают СМИ, полиция и социальные службы.

Целью такой македонской политики Джамбаски назвал маргинализацию болгарского меньшинства. Напомним, именно партия Джамбаски стала инициатором вето Болгарии на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС после вступления этой македонской страны в НАТО. Ради вступления в ЕС македонцы одобрили переименование собственной страны в Северную Македонию. Это позволило разрешить 30-летний конфликт с Грецией, но вето Болгарии сделало эту уступку бессмысленной.