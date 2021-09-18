Улан-Удэ, 18 сентября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 57 885, 49% из которых приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 78 пациентов, а всего по состоянию на утро 18 сентября коронавирус побороли 49 585 человек. Более 6 тыс. жителей остаются в списке контактных лиц.