Гонконг, Китай, 18 сентября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Китай намерен расширить свою программу Bond Connect, запустив канал в южном направлении, чтобы инвесторы с материковой части могли торговать облигациями в Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.

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Новый инвестиционный канал, в дополнение к текущему торговому каналу в северном направлении, который был запущен в 2017 году, будет запущен 24 сентября 2021 года, согласно сообщению, опубликованному 15 сентября Народным банком Китая и Валютным управлением Гонконга (HKMA).

Канал в южном направлении позволит институциональным инвесторам материковой части страны инвестировать в рынок облигаций Гонконга через связь между материковой частью и учреждениями, предоставляющими услуги финансовой инфраструктуры Гонконга, говорится в сообщении.

Выступая в качестве еще одной важной меры по углублению сотрудничества между материковой частью и Гонконгом, южный канал способствует расширению инвестиционных каналов для институциональных инвесторов материковой части и продвижению двустороннего открытия финансового рынка Китая, говорится в сообщении.

Ожидается также, что это усилит конкурентные преимущества Гонконга, укрепит его роль международного финансового центра и обеспечит его долгосрочное процветание и стабильность. Bond Connect — это программа, которая позволяет инвесторам с материковой части Китая и из-за рубежа инвестировать в рынки облигаций друг друга через связь с рыночной инфраструктурой в Гонконге.

Народный банк Китая и HKMA совместно запустили северный канал программы в июле 2017 года, достигнув заметных результатов за последние четыре года, говорится в отдельном заявлении банка.

На сегодняшний день облигации материковой части, удерживаемые зарубежными инвесторами через северный канал, составляют около 1,1 трлн юаней (около $170,54 млрд). Совокупный оборот канала в северном направлении за последние четыре года достиг 12,3 трлн юаней.