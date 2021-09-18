Красноярск, 18 сентября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В субботу, 18 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +19… +21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осень в лесу

В 08:35 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 18 на 19 сентября ожидается до +5… +7 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-западного, северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 сентября, в Красноярске до +15… +17 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +7… +9 °C, небольшой дождь.

В понедельник, 20 сентября, в Красноярске ожидается до +9… +12 °C днём и до +3… +5 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 сентября в Туруханском районе, на юге Таймырского муниципального района (МР) и в Эвенкийском МР ожидается порывистый восточный, юго-восточный ветер до 15−20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается порывистый западный ветер до 15−18 м/с.