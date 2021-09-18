Лхаса, Китай, 18 сентября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. За последние пять лет в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая наблюдалось быстрое развитие инклюзивного финансирования, что принесло пользу многочисленным предприятиям и людям, сообщает агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Тибет

Регион в основном ориентирован на малый бизнес, фермеров, скотоводов и городские группы с низкими доходами в предоставлении инклюзивных финансовых услуг в период 2016—2020 годов, заявил на пресс-конференции на этой неделе заместитель главы центрального филиала Народного банка Китая в Лхасе Ли Юйфу.

В конце прошлого года банковская сеть в Тибете охватывала более 80% населенных пунктов, и на каждые 10 000 человек приходилось 7,13 банкомата, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные центрального филиала в Лхасе.

Финансовые услуги стали более доступными: количество безналичных операций на душу населения в регионе выросло на 13,63% в годовом исчислении до 135,81 в прошлом году. В конце 2020 года жители Тибета владели в среднем 3,11 банковскими картами.

В прошлом году регион активизировал финансовую поддержку предпринимательства и инноваций, поскольку баланс таких кредитов вырос на 42,64% с начала 2020 года до 4,54 млрд юаней (около $706 млн) в конце года.

Ли сказал, что филиал центрального банка в Лхасе также организовал финансовые учреждения в Тибете для закрепления результатов борьбы с нищетой. На конец июня 2021 года остаток микрокредитов в Тибете составлял 1,9 млрд юаней, что позволило поддержать более 143 000 домохозяйств, избежавших нищеты. К концу 2019 года все бедные жители Тибета избавились от бедности, что впервые в истории ознаменовало ликвидацию абсолютной бедности в регионе.