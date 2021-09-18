Вашингтон, 18 сентября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Заявление о временном закрытии перехода границы с Мексикой в районе Дель-Рио в штате Техас сделала таможенная и пограничная служба США. Об этом 17 сентября сообщило агентство Reuters.

Ken Lund Пропускной пункт на границе с Мексикой. США

Причиной для принятия такого решения стал резко возросший поток мигрантов из Гаити, рассчитывающих на получение убежища в США. По предварительной информации, в приграничном городе Дель-Рио скопилось уже около десяти тыс. человек.

Мигранты из Гаити стали прибывать на американо-мексиканскую границу после продления властями США статуса «временно защищенных лиц» для граждан Гаити. Такой статус позволяет избежать принудительной депортации и предполагает выдачу временного вида на жительство и разрешения на работу. Статус был продлён после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле и разрушительного землетрясения, произошедшего 14 августа на Гаити.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете съёмки с беспилотников на границе Мексики и США. Ряд СМИ предположил, что запрет связан с показом телеканалом Fox News многотысячного лагеря мигрантов под пограничным мостом в Дель-Рио.