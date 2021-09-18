Пекин, 18 сентября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Число зарегистрированных добровольцев в Китае достигло 209 млн к концу 2020 года, сообщил высокопоставленный китайский чиновник, передает 17 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

К концу прошлого года по всей стране было зарегистрировано в общей сложности 9480 благотворительных организаций, сообщил на пресс-конференции замминистра гражданской администрации КНР Ван Айвэнь.

«В последние годы благотворительные организации Китая ежегодно тратили 50 млрд юаней ($7,75 млрд) на помощь нуждающимся бедным», — сказал Ван.

Благотворительные организации, предприятия и частные лица пожертвовали более 39,6 млрд юаней на поддержку борьбы с эпидемией COVID-19 в Китае в 2020 году, добавил чиновник.

По словам Вана, министерство гражданской администрации улучшит меры поддержки, такие как льготная налоговая политика, и расширит онлайн-каналы, чтобы еще больше усилить роль благотворительной службы в содействии общему процветанию.

Он также пообещал усилить регулирование благотворительных организаций, чтобы обеспечить прозрачное и эффективное использование благотворительных фондов.