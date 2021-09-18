Каракас, 18 сентября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. «Террористическим нападением» назвали кибератаку на финансовую систему страны власти Венесуэлы. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры страны.

(сс) James N. Mattis Кибератака

Уточняется, что террористическая атака на финансовую национальную систему, в том числе на платформу главного банка Венесуэлы, произошла днём 17 сентября. По предварительным данным, злоумышленники не могли получить доступ к счетам и услугам банка, а также проводить операции.

В настоящее время атака остановлена, восстанавливается доступ ко всем банковским услугам. Власти гарантируют гражданам сохранность их счетов и банковских данных. Прокуратура Венесуэлы начала расследование причин и обстоятельств дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сервисы электронного голосования в России было совершено как минимум две мощных кибератаки.