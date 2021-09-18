Пекин, 18 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Экспортно-импортный банк Китая (China EximBank), государственный политический банк, выпустил облигации на сумму 3 млрд юаней (около $465 млн) для международных инвесторов, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Valutaworld.ru Юань

Трехлетние облигации с доходностью 2,7455% были выпущены 15 сентября, и привлеченные средства будут использованы для поддержки развития района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, сообщает банк. Это первый случай, когда банк выпустил финансовые облигации для глобальных инвесторов посредством прямых торгов, и в процессе торгов приняли участие более 100 институциональных инвесторов по всему миру.

По официальным данным, к концу августа объем облигаций иностранных инвесторов, выпущенных государственными банками Китая, превысил 1,05 трлн юаней.