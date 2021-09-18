Вашингтон, 18 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. США продолжают считать Францию «жизненно важным партнёром» и надеются урегулировать разногласия, возникшие в связи с созданием трехстороннего англосаксонского военного альянса AUKUS с Великобританией и Австралией. Об этом говорится в распространённом 17 сентября заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

U.S. Department of State Нед Прайс

По словам высокопоставленного американского чиновника, в настоящее время с «нашими французскими союзниками» поддерживается «тесный контакт», и США рассчитывают продолжить обсуждение возникшей ситуации на следующей неделе, в том числе на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Нед Прайс «Франция — жизненно важный партнер и старейший союзник, мы придаём нашим отношениям самое большое значение».

Прайс подчеркнул значение Трансатлантического союза, который более семи десятилетий «способствовал безопасности, стабильности и процветанию в мире», и назвал приверженность США связям и совместной работе в его рамках «непоколебимой».

Напомним, что 17 сентября МИД Франции заявил об отзыве в Париж для консультаций послов из США и Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты изучают возможность наращивания своего военного присутствия на территории Австралии.

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