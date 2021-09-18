Пекин, 18 сентября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, опубликованным 17 сентября, доходы бюджета Китая увеличились в годовом исчислении на 18,4% за первые восемь месяцев текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства финансов КНР, за этот период налоговые поступления страны составили около 15,01 трлн юаней (около $2,33 трлн). Налоговые поступления составили 12,96 трлн юаней в период с января по август, увеличившись на 19,8% в годовом исчислении.

Доходы от налога на добавленную стоимость, крупнейшего источника налоговых поступлений в стране, выросли на 19,1% в годовом исчислении до 4,54 трлн юаней, в то время как доходы от налога на доходы физических лиц подскочили на 23% по сравнению с прошлым годом до 939,7 млрд юаней.

За первые восемь месяцев центральное правительство и местные органы власти собрали почти 7,05 трлн юаней и 7,96 трлн юаней бюджетных поступлений соответственно, увеличившись на 18,9% и 17,9% в годовом исчислении. Бюджетные расходы Китая выросли на 3,6% в годовом исчислении до 15,54 трлн юаней за первые восемь месяцев.

По данным министерства, бюджетные расходы на образование за этот период увеличились на 7,9% в годовом исчислении, в то время как расходы на здравоохранение и медицинскую помощь выросли на 3,9%.