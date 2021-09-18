Пекин, 18 сентября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Китайская полиция раскрыла 206 нераскрытых дел, связанных с торговлей детьми, и арестовала 543 подозреваемых, связанных с такими преступлениями, с тех пор как в январе была начата общенациональная кампания по содействию воссоединению таких жертв с их семьями, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Weitushe.com Похищение ребенка

За этот период полиция спасла 4142 пропавших или похищенных детей, включая взрослых, которые пропали без вести или были похищены в детстве, заявил директор бюро уголовных расследований при Министерстве общественной безопасности КНР Лю Чжуньи на пресс-конференции.

Лю добавил, что одна жертва была обнаружена спустя 61 год. По словам Лю, органы общественной безопасности по всему Китаю раскрыли 5 135 дел о торговле детьми с 2012 года и арестовали 23 000 подозреваемых, причастных к этим делам. По словам чиновника, число преступлений, связанных с торговлей детьми, сократилось с 5907 в 2012 году до 666 в 2020 году.