Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Бизнесмен в сфере недвижимости и американский миллионер Роберт Дарст был признан виновным в убийстве первой степени своей близкой знакомой, совершённом в 2000 году. Об этом 18 сентября сообщает агентство Associated Press.

Убийство +

Суд присяжных города Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния три дня потратил на обсуждение обстоятельств дела перед принятием окончательного решения. Дарст на слушании не присутствовал, так как находился на самоизоляции после контакта с носителем коронавирусной инфекции.

В ходе допроса в зале суда миллионер постоянно путался в показаниях и в итоге сам признал, что невозможно поверить в то, что он направил записку с точным указанием местонахождения тела девушки, если при этом он не был её убийцей. Судебное слушание, в ходе которого будет оглашён приговор, назначено на 18 октября текущего года. Дарсту грозит пожизненное тюремное заключение.

Уточняется, что признание в совершении нескольких убийств Дарст сделал случайно, в ходе съёмок документального сериала о его жизни в 2015 году. Миллионер произнёс слова признания, не зная, что его микрофон был включён. Бизнесмен был арестован в марте того же года. Его подозревают и в причастности к исчезновению Кэтлин Дарст, первой жены миллионера, которая пропала без вести в 1982 году. При этом сам Дарст много лет отрицал свою причастность к убийству подруги и продолжает настаивать на том, что ничего не знает о судьбе своей первой жены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Перми получил тюремный срок по делу об убийстве подростка семилетней давности.