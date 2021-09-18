Душанбе, 18 сентября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 16 сентября, что его страна готова укреплять практическое сотрудничество с Китаем в различных областях, включая борьбу с пандемией COVID-19 и укрепление двусторонних связей, сообщает агентство Синьхуа.

Рахмон Эмомали

Рахмон сделал эти замечания во время встречи в Душанбе с прибывшим с визитом в страну членом Госсовета КНР и министром иностранных дел Ван И. Рахмон попросил Вана передать свои искренние приветствия Председателю КНР Си Цзиньпину и поблагодарил Китай за большую помощь Таджикистану в развитии его экономики, обеспечении национальной безопасности и борьбе с пандемией.

Он сказал, что Таджикистан ценит решительную поддержку Китаем ротации председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и готов укреплять связь и координацию с Китаем по афганскому и другим вопросам для совместного поддержания регионального мира и стабильности.

Ван передал Рахмону наилучшие пожелания председателя Си и отметил, что Китай и Таджикистан взяли на себя ведущую роль в создании сообщества развития и безопасности, подавая пример международному сообществу соседей, строящих общее будущее и стремящихся к взаимовыгодному сотрудничеству.

Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Таджикистан всегда будут стоять вместе, как железные партнеры, сказал Ван. Он сказал, что Китай продолжит поставлять вакцины и другие поставки в Таджикистан, полностью поддерживая его в достижении полной победы над эпидемией.

Китай считает, что под председательством Рахмона предстоящий саммит ШОС будет успешным, и Китай готов сыграть конструктивную роль в этом отношении, добавил он. Китай готов укреплять связи и сотрудничество с Таджикистаном по афганскому вопросу и защищать общие интересы и региональную стабильность, сказал Ван.