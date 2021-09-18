Пекин, 18 сентября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Китайский боевик «Перекрестный огонь» возглавил кассовые сборы на материковой части Китая 16 сентября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

(сс) geralt Кинематограф

Рассказывая историю о полицейской охоте на банду наркоторговцев, фильм собрал около 6,61 млн юаней (около $1,02 млн) на 49-й день проката. За ним последовал американский научно-фантастический боевик «Главный герой», который принес 6,58 млн юаней.

Американский боевик «Война будущего» занял третье место с дневным кассовым сбором в 3,09 млн юаней. Напомним, что «Главный герой» ранее несколько недель оставался лидером китайского проката.