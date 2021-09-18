Киев, , 03:33 — REGNUM Заняться модернизацией своей энергетики, а не зацикливаться на «Северном потоке — 2» посоветовал Украине старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн. Такое заявление он сделал 17 сентября в интервью украинскому изданию «Новое время».

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © REGNUM

Хохштейн отметил, что Украине не стоит сосредотачиваться только на «Северном потоке — 2» и связанными с газопроводом проблемами. По словам советника, Киеву следует понять, что наступил момент, когда должен начаться большой энергетический переход и Украине необходимо стать его частью.

Советник рассказал, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон был поднят вопрос об увеличении производства атомной энергии. Хохштейн пояснил, что таким путём Украина может решить сразу несколько задач: усилить страну, создать новые рабочие места и перейти на использование более чистой энергии.

По мнению Хохштейна, важно сконцентрироваться на проблемах интеграции Украины в европейскую энергетическую систему, а не на том, «где какая труба проходит», так как это новость вчерашнего дня. Советник отметил, что Киеву следует быть дальновиднее и готовиться встретить совершенно иное будущее. «Это то, чему должны способствовать США и Европа», — добавил Хохштейн.

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