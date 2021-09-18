Тегеран, 18 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Сборная Ирана по футболу возглавила региональный рейтинг ФИФА по Азии, опубликованный 16 сентября. Об этом сообщило иранское агенство Mehr News 17 сентября.

Победы над Сирией и Ираком в группе А 3-го квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года позволили Ирану занять место Японии.

Поражение Японии от Омана в группе B привело к тому, что «Синие самураи» опустились на второе место в мировом рейтинге ФИФА. Третье место рейтинга осталось неизменным. Австралия по-прежнему замыкает тройку фаворитов регионального зачета.

Бельгия остается первой в мировом рейтинге, за ней следуют Бразилия и Англия. Первое место рейтинга остаётся неизменным с 2018 года, несмотря на то, что за этот период ей не удалось выиграть ни одного международного турнира. Иран поднялся на 22-е место в мировом рейтинге, в то время как Япония заняла 26-е место.

Следующий мировой рейтинг ФИФА будет опубликован 21 октября.