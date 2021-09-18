Тегеран, 18 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 17 сентября министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими встретился и провел переговоры с министром юстиции Музаффаром Ашурионом и генеральным прокурором Республики Таджикистан Юсуфом Рахмоном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи, состоявшейся на полях 21-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), обе стороны высоко оценили отношения между Ираном и Таджикистаном в области судебного и правового сотрудничества и подчеркнули необходимость развития взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.

Представители также сосредоточились на активизации существующих соглашений и разработке плана продолжения диалога для дальнейшего развития сотрудничества в смежных областях. Учитывая сложившуюся ситуацию, обе стороны подчеркнули необходимость сотрудничества стран региона в борьбе с терроризмом.

21-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся 17 сентября в Душанбе (Таджикистан) с участием глав 12 постоянных государств-членов и стран-наблюдателей.