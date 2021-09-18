Тегеран, 18 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. 17 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что политика регулярных санкций и угроз Соединенных Штатов потерпела сокрушительный провал. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В кулуарах 21-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе (Таджикистан) иранский высокопоставленный дипломат заявил на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, что кампания санкций США является провальной и неприемлемой политикой в глазах Исламской Республики Иран.

Амирабдоллахян также призвал к расширению всесторонних отношений с Беларусью, призвав в кратчайшие сроки провести совместную комиссию обеих стран. Коснувшись проблем иранских студентов в Беларуси, он призвал своего коллегу подготовить почву для надлежащего положения иранских студентов в стране.

Макей, в свою очередь, выразил удовлетворение встречей со своим иранским коллегой, подчеркнув, что его страна готова провести совместную комиссию и развивать в дальнейшем связи с Исламской Республикой.

Выразив благодарность иранским властям за их стойкость в противостоянии односторонности Соединенных Штатов, министр иностранных дел Беларуси подчеркнул, что такая политика американских партнеров обречена на провал.